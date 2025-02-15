Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homeland

Verraten und verkauft

20th CenturyStaffel 6Folge 7
Verraten und verkauft

Verraten und verkauftJetzt kostenlos streamen

Homeland

Folge 7: Verraten und verkauft

50 Min.Ab 16

Franny wird von einer Beamtin des Jugendamts, Christine Lonas, bei einer Pflegefamilie untergebracht. Auch der Richter entscheidet, dass Franny nicht zurück zu Carrie darf, da diese aufgrund ihrer bipolaren Störung und der Ereignisse der letzten Tage nicht die Sicherheit ihrer Tochter gewährleisten kann. Währenddessen wird Saul klar, dass Dar Adal eine größere Rolle bei der Entwicklung aller Geschehnisse der letzten Zeit zukommt als erwartet ...

