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Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt

Von Schrott zu Hot

sixxStaffel 4Folge 4vom 17.05.2026
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Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt

Folge 4: Von Schrott zu Hot

45 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 6

Michael und Ashley widmen sich der Renovierung eines heruntergekommenen Hauses in Toplage. Ashley ist besonders von dem Dachboden begeistert und möchte daraus ein Spieleparadies für Kinder machen. Doch zunächst muss eine sichere Treppe gebaut werden. Zudem wird der Eingangsbereich verschönert und eine Waschküche eingebaut. Die derzeitige Veranda ist sehr klein und kaum überdacht, weshalb Ashley plant, diese zu versetzen und eine neue, breitere Überdachung anzubringen.

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