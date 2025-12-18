Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt
Folge 3: Das senfgelbe Haus
45 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 6
Ashley und Michael stehen vor einer neuen Herausforderung: Das Paar hat ein heruntergekommenes, senfgelbes Haus aus dem Jahr 1926 gekauft. Das Anwesen besitzt viel Charme, allerdings wurde es durch Anbauten der Vorbesitzer entstellt. Die unförmige Veranda wird verkleinert und verschönert, die groben Metallfensterläden entfernt und der schlecht gemachte Deckenversatz in einem der Zimmer erneuert. Doch dann stößt das Paar auf unerwartete Probleme, die das Budget sprengen könnten.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH