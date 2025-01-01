Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 1: Memorial Day Killer
42 Min.Ab 16
Die zweifache Mutter Shaundra Murr wird vor ihrem Haus überfallen und ermordet. Während die Polizei zunächst von einem klassischen Raubüberfall mit Todesfolge und anschließender Flucht ausgeht, häufen sich nach weiterer Recherche die Hinweise darauf, dass der Täter tieferliegende Motive für den Mord hatte - Wut und Eifersucht.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen