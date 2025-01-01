Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Memorial Day Killer

Rive Gauche Television
Staffel 2
Folge 1
Memorial Day Killer

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 1: Memorial Day Killer

42 Min.
Ab 16

Die zweifache Mutter Shaundra Murr wird vor ihrem Haus überfallen und ermordet. Während die Polizei zunächst von einem klassischen Raubüberfall mit Todesfolge und anschließender Flucht ausgeht, häufen sich nach weiterer Recherche die Hinweise darauf, dass der Täter tieferliegende Motive für den Mord hatte - Wut und Eifersucht.

