Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 12: Für nichts und wieder nichts
45 Min.Ab 12
Als die Polizei die Leiche des 24-jährigen Patrick Ray mit einer Einschusswunde an der Schläfe findet, geht sie von Suizid aus. Lt. Joe Kendas Gefühl sagt ihm jedoch etwas anderes. Er recherchiert in der Vergangenheit des jungen Mannes und enthüllt einen mysteriösen Mord.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen