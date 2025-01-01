Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 2: Tödliche Gutherzigkeit
45 Min.Ab 16
Der Sohn eines bekannten Politikers liegt erschlagen im Keller seines Hauses. Die Ermittler gehen zunächst von einem Raubüberfall aus. Als Lt. Kenda jedoch entdeckt, dass das Opfer einen geheimen exzentrischen Lebensstil führte, müssen die Ermittler in die Tiefen der Szene abtauchen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen