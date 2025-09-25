Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 7: Ein Fluss aus Blut
44 Min.Folge vom 25.09.2025Ab 16
Zwei Jäger finden ein blutverschmiertes Auto auf einem Parkplatz in einer abgelegenen Bergregion. Wenig später entdeckt die Polizei in der Nähe des Autos die Leiche eines Mannes - durchlöchert von der Munition einer Schrotflinte. Um den Mörder ausfindig zu machen, macht sich Joe Kenda in den dunkelsten Ecken von Colorado Springs auf die Suche.
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen