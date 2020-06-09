Zum Inhalt springenBarrierefrei
Köln

sixxStaffel 1Folge 3vom 09.06.2020
Folge 3: Köln

61 Min.Folge vom 09.06.2020Ab 12

Heute zieht es die drei Star-Tätowierer Randy Engelhard, Nancy Mietzi und Mick Mark nach Köln. In der Karnevalshochburg verblüffen und erschüttern die Geschichten hinter den Horror-Tattoos die Jury. Dominique zum Beispiel arbeitete als Aushilfe in einem dubiosen Tattoostudio, wo er sich auch ein Tattoo hat stechen lassen. Doch am nächsten Morgen ließ die Polizei den Laden sperren und Dominique musste sich umgehend auf HIV testen lassen.

sixx
