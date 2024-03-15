Zum Inhalt springenBarrierefrei
Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut

Hamburg

sixxStaffel 1Folge 6vom 15.03.2024
Hamburg

Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut

Folge 6: Hamburg

62 Min.Folge vom 15.03.2024Ab 12

Heute suchen die drei Star-Tätowierer Randy Engelhard, Nancy Mietzi und Mick Mark gemeinsam mit Tattoo-Richter Bertram "Berti" Krause in der Elb-Metropole Hamburg nach den drei schlimmsten Verbrechen auf der Haut. Vom in der Gartenlaube gestochenen, undefinierbaren Auge auf dem Arm, über den Namenszug des gewalttätigen Ex in Riesenlettern auf dem Rücken bis hin zum völlig verunglückten Hochzeitsfoto der Eltern auf der Brust - die Hansestadt hat einiges zu bieten.

