Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut
Folge 8: München
62 Min.Folge vom 26.04.2024Ab 12
Die vier Tattoo-Retter Randy Engelhard, Nancy Mietzi und Mick Mark schreiten mit ihrem Kollegen und Tattoo-Richter Bertram "Berti" Krause in München zur Tat. Auch in der Weißwurst-Metropole ging beim Stechen in den Studios und auf der heimischen Couch das ein oder andere daneben: von der vermurksten Allianz-Arena auf der Schulter eines Hardcore-Bayern-Fans bis hin zum komplett mit Engelsflügeln versauten Rücken einer jungen Frau ...
Alle Staffeln im Überblick
Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen