Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut

Bochum

sixxStaffel 2Folge 3vom 12.12.2022
Bochum

BochumJetzt kostenlos streamen

Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut

Folge 3: Bochum

63 Min.Folge vom 12.12.2022Ab 12

Bochum liegt im schönen Ruhrpott und hier wimmelt es nur so von Tattoo-Sünden. In der Kult-Diskothek "Matrix" haben sich über 200 Tattoo-Opfer versammelt, um sich dem strengen Urteil von Berti und seiner Bochumer Assistentin Mimi zu stellen. Und die werden gleich an der Tür mit jeder Menge Tattoo-Schrott überschüttet: Vom verwaschenen Tribal über den eingeschwärzten Arm bis hin zum vergeigten Schutzengel.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut
sixx
Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut

Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut

Alle 3 Staffeln und Folgen