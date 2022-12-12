Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut
Folge 3: Bochum
63 Min.Folge vom 12.12.2022Ab 12
Bochum liegt im schönen Ruhrpott und hier wimmelt es nur so von Tattoo-Sünden. In der Kult-Diskothek "Matrix" haben sich über 200 Tattoo-Opfer versammelt, um sich dem strengen Urteil von Berti und seiner Bochumer Assistentin Mimi zu stellen. Und die werden gleich an der Tür mit jeder Menge Tattoo-Schrott überschüttet: Vom verwaschenen Tribal über den eingeschwärzten Arm bis hin zum vergeigten Schutzengel.
