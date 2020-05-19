Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut
Folge 4: Wir retten Berlin
62 Min.Folge vom 19.05.2020Ab 12
Berlin, die Hauptstadt an der Spree ist auch Deutschlands heimliche Tattoo-Metropole. Knapp 200 Tattoo-Opfer setzen alle ihre Hoffnungen in das Team aus den Profis Randy Engelhard, Nancy Mietzi und Mick Mark. Doch bevor die überhaupt zu Werke gehen, gilt es erst einmal, den gnadenlos fairen Tattoo-Richter Bertram "Berti" Krause und seine Berliner Assistentin Franzi davon zu überzeugen, ein echtes Horror-Tattoo zu haben.
Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut
