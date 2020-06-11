Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut
Folge 5: Wir retten Hanau
62 Min.Folge vom 11.06.2020Ab 12
In der Geburtsstadt der weltweit bekannten Gebrüder Grimm leben heute rund 90. 000 Menschen aller Nationen. Nur märchenhaft schön sind ihre Tattoos nicht unbedingt. Und genau deshalb treten die Tattoo-Profis Randy Engelhard, Nancy Mietzii, Mick Mark und Bertram "Berti" Krause im historischen Teil des Hanauer Congress Parks zur Rettung hoffnungsloser Horror-Tattoos an. Und 150 hoffnungsvolle Kandidaten geben alles, um am Ende zu den drei glücklichen Gewinnern zu gehören.s
Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut
Genre:Reality
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© sixx
