Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut
Folge 8: Wir retten Duisburg
62 Min.Folge vom 23.12.2022Ab 16
Zum dritten Mal zieht es die Star-Tätowierer in den Ruhrpott. Ganze 250 Kandidaten suchen ihre Chance auf das heiß begehrte Cover-Up der Tattoo-Profis. Gleich am Einlass haben es Tattoo-Richter Berti und seine Assistentin Ginger wie immer mit echten Tattoo-Unfällen zu tun: vom verunglückten Porträt der toten Zwillingsschwester über die völlig verstochene Teufelsfratze bis hin zum missratenen Superman Logo auf der Brust eines Möchtegern-Helden.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen