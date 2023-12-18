Eddie Huang Seeks Revenge Against Spicy WingsJetzt kostenlos streamen
Hot Ones
Folge 13: Eddie Huang Seeks Revenge Against Spicy Wings
22 Min.Ab 12
For his second showdown with the wings of death, Eddie Huang brings a different strategy to the table and talks about everything from Anthony Bourdain's mentorship to outrageous chef fashions. Welcome back to the hot seat, Eddie!
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hot Ones
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Interview, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Complex Networks / Buzzfeed Media Enterprises, Inc. 2022