Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
House Hunters

Mit Kind und Kegel nach Neuseeland

HGTVFolge vom 20.12.2021
Mit Kind und Kegel nach Neuseeland

Mit Kind und Kegel nach NeuseelandJetzt kostenlos streamen

House Hunters

Folge vom 20.12.2021: Mit Kind und Kegel nach Neuseeland

21 Min.Folge vom 20.12.2021

Justin verliebte sich in Amanda, nur eine Woche bevor sie nach China zog. Also folgte Justin ihr auf die andere Seite der Welt und das junge Paar verbrachte zwei Jahre in Shanghai. Als die beiden eine Familie gründen wollten, kehrten sie in die USA zurück – doch eine offene Stelle in Neuseeland war die perfekte Chance, um wieder die Sachen zu packen. Justin möchte Auckland in vollen Zügen genießen und nahe dem Meer leben – doch für Amanda ist das wichtigste, dass sie in einem fremden Land nicht komplett abgeschottet lebt. Ihre unterschiedlichen Vorstellungen stellt die junge Familie vor einige Herausforderungen und die Frage: Wie wollen sie in Zukunft mit Kind leben?

Alle verfügbaren Folgen