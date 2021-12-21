House Hunters
Folge vom 21.12.2021: Der Charme der Alten Welt
21 Min.Folge vom 21.12.2021
Mark und Tracy lieben Florenz. Sie schmiedeten den Plan, dauerhaft nach Italien zu ziehen, wenn alle drei Kinder irgendwann aus dem Haus sind. Aber da die Immobilienpreise in Florenz in die Höhe schießen, wittern sie jetzt ihre letzte Chance auf einen Kauf. Sie machen sich auf den Weg nach Italien, um ihre Optionen abzuwägen. Mark möchte den mediterranen Charme, den er in Kalifornien nicht bekommen kann – auch wenn das eine umfangreiche Renovierung bedeutet. Mit einem Budget von über einer Million Dollar erwartet Tracy jedoch Perfektion bis ins letzte Detail. Damit ihr Traum von einem Leben in Florenz Wirklichkeit wird, müssen beide ihre Erwartungen anpassen.
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Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 19-37, Season 89-92, Season 138-140, Season 182-183: Warner Bros. Discovery, Inc.