House Hunters

Neustart in Ecuador

HGTV Folge vom 05.10.2018
Folge vom 05.10.2018: Neustart in Ecuador

21 Min.

Bei einer Reise durch Ecuador beschließt ein Buchhalter aus Kalifornien, aus seiner Tretmühle auszubrechen und nach Quito zu ziehen. Er will sich in der Nähe der Anden und der Galapagos Inseln niederlassen und jede Menge Abenteuer erleben - und das möglichst schnell. Doch zunächst muss er ein geeignetes Domizil finden: Er hat einen Immobilienmakler mit der Haussuche beauftragt, und der tourt nun durch die aufregende südamerikanische Metropole, um für seinen anspruchsvollen Klienten etwas Passendes aufzutreiben.

