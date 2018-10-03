Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Hotel in Costa Rica

Folge vom 03.10.2018

Tausche Oregon gegen Costa Rica! Ein amerikanisches Ehepaar verlässt seine ländliche Kleinstadt, um nach Lateinamerika zu ziehen. Costa Rica hat nur knapp fünf Millionen Einwohner und besticht durch Regenwälder, Vulkane und artenreiche Tier- und Pflanzenwelt. Hier wollen die beiden am schönen Strand von Guanacaste eine Frühstückspension eröffnen. Doch um ihr Business zu starten, brauchen sie zunächst eine geeignete Location - die nicht leicht zu finden ist.

