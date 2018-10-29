Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV Folge vom 29.10.2018
21 Min. Folge vom 29.10.2018

Während eines Urlaubs in Australien hat sich Oxana in die schöne Küstenstadt Adelaide verliebt und möchte nun mit Mann und Kind ihre Heimat North Carolina verlassen, um in Down Under zu leben. Hier erhoffen sie sich eine bessere Work-Life-Balance. Gatte Shawn reist voraus, um für die Familie ein passendes Domizil zu finden, doch die Vorstellungen des Ehepaares gehen in diesem Punkt auseinander: Shawn will ein Haus am Strand, Oxana lieber in Zentrumsnähe wohnen, um kürzere Fahrtwege zu Einkaufsmöglichkeiten und künftigen Arbeitsstellen zu haben.

