Stadt oder Land in FrankreichJetzt kostenlos streamen
House Hunters
Folge vom 31.10.2018: Stadt oder Land in Frankreich
21 Min.Folge vom 31.10.2018
Biologe Eric bekommt die Gelegenheit, für sein Eidechsen-Forschungsprojekt nach Südfrankreich zu gehen und dort in der Research-Einrichtung in Moulis zu arbeiten. Dafür müssen auch Frau und Kinder von Iowa in das malerische, aber verschlafene 750 Einwohner-Städtchen ziehen. Gattin Becky ist bereit, ihre Karriere für dieses Abenteuer auf Eis zu legen, doch dann wird es knapp mit den Finanzen. Denn die vierköpfige Familie möchte ein Mietshaus mit drei Schlafzimmern und Garten, das nah an Erics Arbeitsstelle liegt, kann aber maximal 700 Dollar ausgeben.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.