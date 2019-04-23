House Hunters
Folge vom 23.04.2019: Strandfeeling in Portugal
21 Min.Folge vom 23.04.2019
Steve und seine Frau Chelsey aus Huntsville in Utah haben sechs Kinder zwischen 13 und fünf Jahren und wünschen sich einen Tapetenwechsel. Da Steve inzwischen als Software-Entwickler von zuhause arbeitet, ist die Großfamilie nicht mehr ortsgebunden und beschließt, nach Peniche in Portugal zu ziehen. Das 10.000 Einwohner-Städtchen liegt auf einer Halbinsel und bietet, trotz der Nähe zu Lissabon, ein perfektes Beachfeeling. Hier möchte der achtköpfige Clan eine möblierte Wohnung mit vier Schlafzimmern finden, die nahe an den Schulen und Stränden liegt. Doch der Immobilienmarkt in Peniche brummt, und Steves Monatsbudget liegt bei maximal 1000 Dollar.
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Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 19-32, Season 89-92, Season 138-140, Season 182-183: Warner Bros. Discovery, Inc.