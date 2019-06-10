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House Hunters

Lebensabend in Spanien

HGTVFolge vom 10.06.2019
Lebensabend in Spanien

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House Hunters

Folge vom 10.06.2019: Lebensabend in Spanien

20 Min.Folge vom 10.06.2019

Ein Jahrzehnt reisten Kim und Gil nach Sitges, einem kleinen Städtchen südlich von Barcelona, bevor sie den Sprung ins kalte Wasser wagen, um für immer in Spanien zu leben. Doch plötzlich überkommt Gil die Sorge, in dem neuen Land keinen Job zu finden. Kim ist allerdings so besessen von Ihrem Lebenstraum, dass sie sich auf keine Kompromisse einlässt.

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