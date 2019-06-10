House Hunters
Folge vom 10.06.2019: Argentinisches Flair
21 Min.Folge vom 10.06.2019
Wegen eines guten Jobangebots zieht die weit gereiste Gitanjali von Nevada nach Buenos Aires. Hier wird sie zum ersten Mal in ihrem Leben auf sich alleine gestellt wohnen. Ihre Freundin Macarena aus Argentinien unterstützt sie beim Eingewöhnen und muss Gitanjali mit ihrer endlosen Wunschliste für ihr neues Zuhause immer wieder auf den Boden der Tatsachen holen.
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Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 19-37, Season 89-92, Season 138-140, Season 182-183: Warner Bros. Discovery, Inc.