Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
House Hunters

Ein Hauch von Sizilien

HGTVFolge vom 22.05.2020
Ein Hauch von Sizilien

Ein Hauch von SizilienJetzt kostenlos streamen

House Hunters

Folge vom 22.05.2020: Ein Hauch von Sizilien

20 Min.Folge vom 22.05.2020

Die Jazz-Sängerin Antoinette lebte und arbeitete 30 Jahre lang in New York. Jetzt zieht sie zurück nach Sizilien, um sich mit ihren Wurzeln zu verbinden. Sie kratzt alle Ersparnisse zusammen, um in der hügeligen Stadt Taormina ein Häuschen mit einer gemütlichen Küche und Ausblick zu finden. Die Herausforderung: Ihre neue Heimat zählt zu den teuersten Gegenden im Mittelmeerraum.

Alle verfügbaren Folgen