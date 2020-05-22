House Hunters
Folge vom 22.05.2020: Ein Hauch von Sizilien
20 Min.Folge vom 22.05.2020
Die Jazz-Sängerin Antoinette lebte und arbeitete 30 Jahre lang in New York. Jetzt zieht sie zurück nach Sizilien, um sich mit ihren Wurzeln zu verbinden. Sie kratzt alle Ersparnisse zusammen, um in der hügeligen Stadt Taormina ein Häuschen mit einer gemütlichen Küche und Ausblick zu finden. Die Herausforderung: Ihre neue Heimat zählt zu den teuersten Gegenden im Mittelmeerraum.
