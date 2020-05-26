House Hunters
Folge vom 26.05.2020: Traumhaus in Belize
20 Min.Folge vom 26.05.2020
Seit 20 Jahren träumt Jessea von einem neuen Abenteuer. Endlich hat sie genug gespart. Sie verlässt Santa Barbara und sucht ein neues Zuhause auf der Halbinsel Placencia im Süden von Belize. Ihr Sohn und sein Freund begleiten sie auf der Suche nach einem Traumhaus am Strand mit einem Bootssteg und viel Platz für ihre Kunst.
