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How I Met Your Mother

Kakerlake liebt Maus

ProSiebenStaffel 1Folge 7vom 13.03.2026
Kakerlake liebt Maus

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How I Met Your Mother

Folge 7: Kakerlake liebt Maus

22 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12

Barney gelingt es, Ted zu überreden, gemeinsam eine Partnervermittlung aufzusuchen. Während Ted dabei hofft, die Frau seines Lebens zu finden, will Barney nur einige erotische Abenteuer erleben. Allerdings hat die Partnervermittlerin Ellen ihre liebe Not, eine geeignete Frau für Ted zu finden. Einzig Sarah käme in Frage, sie wurde jedoch bereits erfolgreich "vermittelt". Ted lässt dennoch nichts unversucht. Schließlich findet er sie und macht ihr einen eindeutigen Vorschlag.

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