Wie Lily Weihnachten gestohlen hatJetzt kostenlos streamen
How I Met Your Mother
Folge 11: Wie Lily Weihnachten gestohlen hat
22 Min.Folge vom 22.04.2026
Heiligabend steht vor der Tür, und Lily dekoriert dafür nicht nur die Wohnung, sondern backt auch Kekse für das Fest. Doch dann kommt es plötzlich zum Streit zwischen ihr und Ted, woraufhin sie beleidigt den gesamten Schmuck abnimmt und in ihre Wohnung schleppt, was wiederum Marshall wenig erfreut. Indes ist Barney schrecklich erkältet und geht Robin damit gehörig auf die Nerven. Kurzerhand mischt sie ihm Kodein in den Tee und stellt ihn auf diese Weise für einige Zeit ruhig.
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Alle Staffeln im Überblick
How I Met Your Mother
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-9: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 3, Season 6-7: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
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