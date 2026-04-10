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How I Met Your Mother

Brunch

ProSiebenStaffel 2Folge 3vom 10.04.2026
Brunch

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How I Met Your Mother

Folge 3: Brunch

21 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 6

Teds Eltern kommen übers Wochenende nach New York, und Barney will sie um jeden Preis beeindrucken. Er macht sich deshalb mit Teds Vater auf den Weg in eine Bar - und am Ende des Abends knutscht dieser mit einer Kellnerin herum. Als Ted davon erfährt, bemüht er sich darum, dass seine Eltern den Vorfall klären und ist dann völlig irritiert, weil seine Mutter äußerst gelassen reagiert. Wenig später stellt sich heraus, dass Teds Eltern bereits seit zehn Monaten geschieden sind.

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