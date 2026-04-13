How I Met Your Mother
Folge 4: Ted Mosby, Architekt
22 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12
Ted und Robin haben ihren ersten Streit, weil er ständig über seinen Job jammert. Die beiden verbringen den Abend getrennt, um mit ihren Freunden darüber zu sprechen. Als Robin Ted wenig später aufsuchen will, muss sie erfahren, dass er mit einer anderen Frau ausgegangen ist. Der Türsteher einer Bar verrät ihr schließlich, dass Ted mit der Fremden zu ihr nach Hause gegangen ist. Ohne zu zögern, folgt Robin den beiden in die Wohnung und macht dort eine interessante Entdeckung.
Weitere Folgen in Staffel 2
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How I Met Your Mother
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 4, Season 7, Season 9: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 7: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))