How I Met Your Mother
Folge 16: Jugendliebe
21 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6
Robins Jugendliebe Simon ist in New York und Robin möchte ihn ihren Freunden vorstellen. Simon, der einst ebenfalls ein gefeierter Star war, verhält sich immer noch unhöflich und arrogant, sodass die Freunde Robin von ihm abraten - diese ist aber immernoch der verliebte Teenager von vor 15 Jahren. Erst als sie merkt, dass er sie nur ausnutzt und schließlich seine Ex verlässt, ist es Barney, der "Robin Sparkles" wieder aufmuntern kann.
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Alle Staffeln im Überblick
How I Met Your Mother
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 3, Season 6-7: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Enthält Produktplatzierungen