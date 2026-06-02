How I Met Your Mother
Folge 17: Die Ziege
21 Min.Folge vom 02.06.2026
Nachdem Barney und Robin die Nacht miteinander verbracht haben, beschließen die beiden, niemandem etwas zu erzählen, schließlich hat Barney gegen den "Bro-Kodex" verstoßen. Das von ihm verfasste Regelwerk besagt, dass man nie etwas mit der Ex eines Kumpels anfangen darf - nun muss er jedoch einen Weg finden, seinen Ausrutscher Ted zu gestehen. Auf dem Weg zu Teds Überraschungsparty platzt diesem nun der Kragen und er kündigt Barney nach all den Jahren die Freundschaft.
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How I Met Your Mother
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-9: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 3, Season 6-7: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Enthält Produktplatzierungen