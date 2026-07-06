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How I Met Your Mother

Die Dreitageregel

ProSiebenStaffel 4Folge 21vom 06.07.2026
Die Dreitageregel

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How I Met Your Mother

Folge 21: Die Dreitageregel

21 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 12

Als Ted in seiner Stammbar eine Frau namens Holli kennenlernt, raten ihm Barney und Marshall, sich an die Drei-Tage-Regel zu halten. Das heißt, dass er sie erst nach drei Tagen anrufen soll. Ted stimmt zu - um sich kurz darauf via SMS bei Holli zu melden und sich mit ihr heiße Nachrichten zu schreiben. Als herauskommt, dass Barney und Marshall sich als Holli ausgegeben haben, dreht Ted den Spieß um. Als er sich dann doch mit Holli trifft, erlebt er eine Überraschung.

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