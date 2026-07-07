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How I Met Your Mother

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

ProSiebenStaffel 4Folge 22vom 07.07.2026
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How I Met Your Mother

Folge 22: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

21 Min.Folge vom 07.07.2026

Ted hat den Auftrag bekommen, ein Lokal in Form eines Cowboyhuts zu entwerfen. Als er merkt, dass er nicht weiterkommt, beschließt er, eine Pause zu machen und sich einen Bagel zu holen. Die Pause dient schließlich der Erkenntnis, dass viele Vorkommnisse im Leben sich ganz zufällig und unerwartet ergeben. So kommt es, dass er an einem Straßenübergang auf Stella trifft - die Frau, die ihn im vergangenen Jahr vor dem Altar hat stehen lassen.

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