How I Met Your Mother
Folge 19: Der Bro-Eid
21 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 12
Barney möchte der Clique endlich seine neue Freundin, die Stripperin Quinn, vorstellen. Damit sie Quinn nicht vorverurteilen, lässt er Ted schwören, zuvor nichts über sie auszuplaudern - leider ohne Erfolg. Bei einem gemeinsamen Dinner müssen die Freunde dann miterleben, dass Barney total unter Quinns Fuchtel steht. Kurzerhand beschließen sie, eine Intervention zu veranstalten, die den Zweck hat, dass Barney die Beziehung beendet - mit schicksalhaften Folgen.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen