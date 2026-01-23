How I Met Your Mother
Folge 20: Die Zeitreisenden
21 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 6
Marshall erfindet im MacLaren's einen neuen Cocktail, doch der Respekt dafür gebührt Robin. Das kann Marshall so nicht auf sich sitzen lassen ... Ted fühlt sich unterdessen einsam. Marshall und Lily haben ihre kleine Familie, Robin und Barney sind mit den Hochzeitsvorbereitungen beschäftigt - nur Ted hat niemanden, mit dem er sein Leben teilen kann. Plötzlich sucht ihn eine zukünftige Version von Barney heim ...
How I Met Your Mother
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen