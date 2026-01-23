Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
How I Met Your Mother

Die Zeitreisenden

ProSiebenStaffel 8Folge 20vom 23.01.2026
Die Zeitreisenden

Die ZeitreisendenJetzt kostenlos streamen

How I Met Your Mother

Folge 20: Die Zeitreisenden

21 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 6

Marshall erfindet im MacLaren's einen neuen Cocktail, doch der Respekt dafür gebührt Robin. Das kann Marshall so nicht auf sich sitzen lassen ... Ted fühlt sich unterdessen einsam. Marshall und Lily haben ihre kleine Familie, Robin und Barney sind mit den Hochzeitsvorbereitungen beschäftigt - nur Ted hat niemanden, mit dem er sein Leben teilen kann. Plötzlich sucht ihn eine zukünftige Version von Barney heim ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

How I Met Your Mother
ProSieben
How I Met Your Mother

How I Met Your Mother

Alle 1 Staffeln und Folgen