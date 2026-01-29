Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
How I Met Your Mother

Neue Chancen

ProSiebenStaffel 8Folge 24vom 29.01.2026
Neue Chancen

Neue ChancenJetzt kostenlos streamen

How I Met Your Mother

Folge 24: Neue Chancen

21 Min.Folge vom 29.01.2026Ab 6

Ted erzählt Lily, wie er Robin vor Kurzem helfen wollte, im Central Park ein Medaillon zu finden, welches sie vor 20 Jahren dort vergraben hatte. Daraufhin fällt Lily ein, wie eine völlig betrunkene Robin vor einigen Jahren gemeinsam mit ihr in den Park gefahren ist, weil sie dort ebendas Medaillon ausgraben wollte, um es mit nach Japan zu nehmen. Doch das hat sie letztendlich nicht gemacht, sondern es in Teds Griffelkasten gelegt - und dort war es nun all die Jahre versteckt.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

How I Met Your Mother
ProSieben
How I Met Your Mother

How I Met Your Mother

Alle 1 Staffeln und Folgen