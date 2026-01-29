How I Met Your Mother
Folge 24: Neue Chancen
Ted erzählt Lily, wie er Robin vor Kurzem helfen wollte, im Central Park ein Medaillon zu finden, welches sie vor 20 Jahren dort vergraben hatte. Daraufhin fällt Lily ein, wie eine völlig betrunkene Robin vor einigen Jahren gemeinsam mit ihr in den Park gefahren ist, weil sie dort ebendas Medaillon ausgraben wollte, um es mit nach Japan zu nehmen. Doch das hat sie letztendlich nicht gemacht, sondern es in Teds Griffelkasten gelegt - und dort war es nun all die Jahre versteckt.
