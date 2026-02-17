How I Met Your Mother
Folge 13: Bassist gesucht
21 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 6
Im Farhampton Inn machen die Freunde am Tag vor der Hochzeit eine unangenehme Bekanntschaft: Sie treffen Darren, dessen einziges Ziel es ist, menschliche Beziehungen zu zerstören. Zuerst zieht er Robin und Lily in seinen dämonischen Bann, dann sind Ted und Barney an der Reihe. Ist ihre Freundschaft untereinander stark genug, um Darrens Manipulationsversuchen zu widerstehen?
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
