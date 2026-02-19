Nichts als die WahrheitJetzt kostenlos streamen
How I Met Your Mother
Folge 15: Nichts als die Wahrheit
21 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 12
Weil Marshall einen Streit mit Lily so lange wie möglich herauszögern will, spendiert er seinen Freunden am Vorabend der Hochzeit einen Drink nach dem anderen. Nach einer Weile ist Barney so betrunken, dass er nur noch die Wahrheit sagt - die Chance für Ted und Robin, alles zu erfahren, was sie immer schon über ihn wissen wollten! Unter anderem finden die beiden endlich heraus, womit der Freund sein Geld verdient.
Alle Staffeln im Überblick
How I Met Your Mother
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen