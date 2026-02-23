Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 9Folge 17vom 23.02.2026
21 Min.Folge vom 23.02.2026Ab 6

In seiner letzten Nacht als Junggeselle irrt Barney sturzbetrunken durch das nächtliche Farhampton. Unterwegs trifft er zwei Jugendliche. Zuerst halten sie ihn für einen Zombie, doch dann werden sie seine gelehrigen Schüler. Barney weiht sie in seine gesammelte Weisheit über das Leben und die Liebe ein ...

