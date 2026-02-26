Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 9Folge 20vom 26.02.2026
Trotz ihrer Flugangst hat es Robins Mutter geschafft, zur Hochzeit nach Farhampton zu kommen. Als sie von ihrer Tochter mehr über Barney erfährt, vergleicht sie den zukünftigen Schwiegersohn sofort mit ihrem Ex-Mann. Das bringt Robin ins Grübeln: Kann Barney der Richtige sein, wenn er so viele schlechte Eigenschaften mit ihrem Vater teilt?

