How I Met Your Mother
Folge 20: Ein klarer Fall
21 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 6
Trotz ihrer Flugangst hat es Robins Mutter geschafft, zur Hochzeit nach Farhampton zu kommen. Als sie von ihrer Tochter mehr über Barney erfährt, vergleicht sie den zukünftigen Schwiegersohn sofort mit ihrem Ex-Mann. Das bringt Robin ins Grübeln: Kann Barney der Richtige sein, wenn er so viele schlechte Eigenschaften mit ihrem Vater teilt?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
How I Met Your Mother
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen