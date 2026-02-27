Zum Inhalt springenBarrierefrei
How I Met Your Mother

Gary Blauman

ProSiebenStaffel 9Folge 21vom 27.02.2026
Gary Blauman

Gary BlaumanJetzt kostenlos streamen

How I Met Your Mother

Folge 21: Gary Blauman

21 Min.Folge vom 27.02.2026

Noch einmal gerät der sorgfältig geplante Ablauf der Hochzeit in Gefahr: Ein unangemeldeter Gast taucht auf - Gary Blauman, ein ehemaliger Kollege von Barney, dessen Antwort auf die Einladung scheinbar verloren ging. Nun weiß Robin nicht, wo sie ihn beim Festessen hinsetzen soll. Marshall bietet an, dieses Problem für sie zu lösen. Dabei merkt er, dass seine Freunde sehr unterschiedliche Meinungen dazu haben, ob Gary ein willkommener Gast ist oder nicht ...

