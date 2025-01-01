How To Make Money Fast
Folge 5: Fedor Holz: Poker-Millionär
19 Min.Ab 6
"German Wunderkind" oder "The Prince of Poker" - die Rede ist von Fedor Holz. Mit Anfang 20 räumt er bei einem Pokerturnier nach dem anderen ab und wird damit Multimillionär. Doch bei einem der größten Turniere der Welt läuft es gar nicht nach Plan.
Genre:Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben