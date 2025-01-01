Katharina Kreitz: Start-Up. Stop. Start again.Jetzt kostenlos streamen
Folge 8: Katharina Kreitz: Start-Up. Stop. Start again.
19 Min. Ab 6
Katharina Kreitz ist eine Pionierin in der Tech-Branche und gründete ein erfolgreiches Start-Up. Nach einem folgenschweren Unfall kämpft sich die Unternehmerin zurück an die Spitze.
Genre: Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe: 6
6
Copyrights:© ProSieben