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Hullabalooba

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 12vom 01.08.2026
Schleppnetzfischen und Bowling

Schleppnetzfischen und BowlingJetzt kostenlos streamen

Hullabalooba

Folge 12: Schleppnetzfischen und Bowling

5 Min.Folge vom 01.08.2026

Gunnar hat eine brandneue Idee zum Fischefangen – mit der Kanone! Während ihn die restliche Besatzung mit großen Augen anstarrt, lädt er das Geschütz mit Ködern statt Kugeln und zielt auf das Meer. Ein lauter Knall später fliegen die Köder in alle Richtungen… jetzt bleibt nur abzuwarten, ob die Fische anbeißen – oder panisch das Weite suchen.

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