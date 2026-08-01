Staffel 1Folge 9vom 01.08.2026
SteuerbordJetzt kostenlos streamen
Hullabalooba
Folge 9: Steuerbord
5 Min.Folge vom 01.08.2026
Habhab versucht, den Kurs zu bestimmen, aber Papagei Pollo bringt ihn ständig durcheinander – mit lautem Gekrächze, falschen Richtungen und natürlich ungefragten Ratschlägen, als wäre er selbst der Kapitän.
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Hullabalooba
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: StoryZoo