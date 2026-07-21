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Hunting Party - Die Mörderjagd

Adrian Gallo

SAT.1Staffel 2Folge 2vom 21.07.2026
Adrian Gallo

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Hunting Party - Die Mörderjagd

Folge 2: Adrian Gallo

41 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12

Adrian Gallo konserviert, was ihm gefällt - für die Ewigkeit, in Kunstharz gegossen. Als er nach seiner Zeit im Bunker auf freiem Fuß ist, treibt ihn ein rätselhafter Gedanke um: Er wurde für sechs Morde verurteilt, begangen hat er aber nur drei. Auf der Suche nach Antworten stößt Special Agent Henderson auf eine verstörende Wahrheit - und auf eine Nachahmerin, die gefährlicher ist, als sie zunächst scheint.

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