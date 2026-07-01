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Hunting Party - Die Mörderjagd

Zack Lang

SAT.1Staffel 2Folge 3vom 28.07.2026
Zack Lang

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Hunting Party - Die Mörderjagd

Folge 3: Zack Lang

41 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12

Nach seiner Flucht aus dem Bunker verfällt Zack Lang in alte Muster. Er sucht nach mittellosen Männern, die er neu einkleiden und in Vaterfiguren verwandeln kann. Als seine Traumata erneut hochkommen, macht Zack jedoch kurzen Prozess. Bex und ihr Team folgen seinen blutigen Spuren und stoßen nebenbei bei der Suche nach Lazarus' wahrer Identität auf eine vielversprechende Spur.

Weitere Folgen in Staffel 2

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