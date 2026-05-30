Hustlers Gamblers Crooks
Folge vom 30.05.2026: Korrupte Cops
44 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 12
Im Alter von etwa 22 Jahren geriet Mike Dowd zum ersten Mal in Versuchung. Sein Job als Polizist in New York war stressig und sehr gefährlich. Er musste bis zu 400 Einsätze im Monat bewältigen und fühlte sich unterbezahlt. Deshalb steckte er an einem Tatort 600 Dollar Bargeld ein. Dies sollte nicht das letzte Mal bleiben. Im Gegenteil, Mike Dowd beging von nun an zahlreiche Straftaten. Er verkaufte Kokain, nahm Schmiergelder an und versorgte Gangster mit Informationen. Seine Uniform diente nur noch als Fassade, bis sein Leben völlig außer Kontrolle geriet.
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Genre:Dokudrama, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.