Hustlers Gamblers Crooks
Ab 12
Ab 12
Hustlers Gamblers Crooks
„Hustlers Gamblers Crooks“ präsentiert wahre Geschichten von Abzockern, Gaunern und Ganoven – erzählt von denen, die sie selbst erlebt haben. Betrügereien, Raubüberfälle und illegale Geschäfte: Die Liste der Verbrechen, welche die Protagonisten und Protagonistinnen dieser Serie begangen haben, ist breit gefächert. Unter den Missetätern finden sich auch prominente Gesichter wie zum Beispiel Danny Trejo, der nicht nur auf der Leinwand Bösewichte und Antihelden verkörperte, sondern auch im echten Leben auf die schiefe Bahn geriet. Bevor er mit „Machete“ zum Filmstar wurde, hat der Schauspieler mit einer Granate bewaffnet Geschäfte ausgeraubt. Danny Trejo wuchs in schwierigen Verhältnissen auf.
Genre:Dokudrama, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.